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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
0:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
20 апр. 2016, 19:30 МСК
20.04.2016, 19:30 МСК
среда
Маурицио Мариани
Маурицио Мариани
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
37
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
77
17
Сансоне
Никола Сансоне
90
92
Дефрель
Грегор Дефрель
31
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
3
Лонги
Алессандро Лонги
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
83
Корбелли
Патрик Корбелли
21
Феррини
Мануэль Феррини
32
Дункан
Альфред Дункан
37
Бро
Жереми Бро
29
Тротта
Марселло Тротта
16
Политано
Маттео Политано
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
18
Пьерини
Николас Пьерини
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
23
Диаките
Модибо Диаките
90
16
Раноккия
Андреа Раноккия
90
11
Додо
Додо
90
5
Кассани
Маттиа Кассани
90
7
Фернандо
Фернандо
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
21
Сориано
Роберто Сориано
57
8
Корреа
Хоакин Корреа
46
24
Муриэль
Луис Муриэль
73
Запасные
57
Бриноли
Альберто Бриноли
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
13
Перейра
Педро Перейра
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
20
Крстичич
Ненад Крстичич
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
9
Родригес
Алехандро Родригес