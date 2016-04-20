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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Манджукич 39
Дибала 52
Дибала 64
3:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
20 апр. 2016, 21:45 МСК
20.04.2016, 21:45 МСК
среда
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Сандро
Алекс Сандро
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
6
Хедира
Сами Хедира
70
88
Эрнанес
Эрнанес
90
6
Погба
Поль Погба
82
9
Манджукич
Марио Манджукич
39'
39'
90
9
Дибала
Пауло Дибала
64'
52'
64'
52'
75
Запасные
77
Аудеро
Эмиль Аудеро
34
Рубиньо
Рубиньо
33
Эвра
Патрис Эвра
20
Падоин
Симоне Падоин
22
Асамоа
Квадво Асамоа
27
Стураро
Стефано Стураро
13
Лемина
Марио Лемина
10
Дзадза
Симоне Дзадза
23
Куадрадо
Хуан Куадрадо
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
20
Билья
Лукас Билья
77
19
Лулич
Сенад Лулич
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
53
23
Онази
Огений Онази
90
4
Патрик
Патрик
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
90
14
Кейта
Бальде Кейта
90
Запасные
1
Бериша
Этрит Бериша
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
8
Баста
Душан Баста
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
33
Маурисио
Маурисио
16
Пароло
Марко Пароло
14
Моррисон
Равель Моррисон
32
Катальди
Данило Катальди
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
46
Росси
Алессандро Росси