Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Де Майо 77
1:0
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
20 апр. 2016, 21:45 МСК
20.04.2016, 21:45 МСК
среда
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
77'
77'
90
31
Джемаили
Блерим Джемаили
89
30
Ригони
Лука Ригони
67
17
Сусо
Сусо
72
34
Силва
Габриэль Силва
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
Запасные
32
Доннарумма
Антонио Доннарумма
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
54
Сахо
Сандро Сахо
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
18
Нтчам
Оливье Нтчам
35
Корсинелли
Франческо Корсинелли
16
Капель
Диего Капель
11
Черчи
Алессио Черчи
42
Матавж
Тим Матавж
97
Гильоне
Паоло Гильоне
37
Панико
Джузеппе Панико
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
12
Теллес
Алекс Теллес
80
3
Мело
Фелипе Мело
90
44
Перишич
Иван Перишич
73
18
Медель
Гари Медель
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
8
Паласио
Родриго Паласио
89
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
5
Жуан
Жуан
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
23
Эдер
Эдер
10
Йоветич
Стеван Йоветич
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
8
Льяич
Адем Льяич
97
Манай
Рей Манай