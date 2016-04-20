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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
Флоро Флорес 36
Пеллисьер 47
Ригони 58
Сардо 60
Пеллисьер 80
5:1
Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Чиофани 5
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
20 апр. 2016, 21:45 МСК
20.04.2016, 21:45 МСК
среда
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
20
Сардо
Дженнаро Сардо
60'
60'
83
7
Пепе
Симоне Пепе
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
77
4
Ригони
Никола Ригони
58'
58'
90
19
Кастро
Лукас Кастро
15
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
36'
36'
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
80'
47'
80'
47'
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
36
Коста
Филиппо Коста
6
Пинци
Джампьеро Пинци
23
Бирса
Вальтер Бирса
10
Нинкович
Никола Нинкович
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
45
Инглесе
Роберто Инглесе
Фрозиноне
мин
13
Киофани
Маттео Киофани
90
33
Леали
Никола Леали
90
4
Руссо
Адриано Руссо
90
7
Фрара
Алекссандро Фрара
21
93
Айети
Арлинд Айети
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
8
Гучер
Роберт Гучер
90
10
Соддимо
Данило Соддимо
90
22
Чибса
Раман Чибса
90
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
5'
5'
64
17
Паганини
Лука Паганини
78
Запасные
25
Барди
Франческо Барди
1
Саппино
Массимо Саппино
44
Прийма
Василий Прийма
28
Рози
Алеандро Рози
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
3
Кривелло
Роберто Кривелло
19
Тонев
Александар Тонев
5
Гори
Мирко Гори
11
Крагль
Оливер Крагль
9
Лонго
Самуэле Лонго
29
Карлини
Массимилиано Карлини