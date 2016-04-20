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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Сапата 2
Теро 53
2:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Сарате 23
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
20 апр. 2016, 21:45 МСК
20.04.2016, 21:45 МСК
среда
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
75
Арто
Томас Арто
90
2
Ваге
Молла Ваге
90
5
Данило
Данило
90
53
Аднан
Али Аднан
90
22
Кузманович
Здравко Кузманович
90
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
78
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
77
Теро
Сирил Теро
53'
53'
83
9
Сапата
Дуван Сапата
2'
2'
90
Запасные
97
Мерет
Алекс Мерет
11
Домицци
Маурицио Домицци
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
55
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
20
Лоди
Франческо Лоди
89
Пирис
Иван Пирис
21
Эденилсон
Эденилсон
19
Гильерме
Гильерме
94
Иньигес
Гаспар Иньигес
99
Балич
Андрия Балич
88
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
90
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
8
Весино
Матиас Весино
61
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
7
Сарате
Мауро Сарате
23'
23'
90
27
Тельо
Кристиан Тельо
72
29
Бернардески
Федерико Бернардески
61
Запасные
34
Саталино
Джакомо Саталино
24
Леццерини
Лука Леццерини
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
13
Астори
Давиде Астори
20
Валеро
Борха Валеро
14
Фернандес
Матиас Фернандес
72
Иличич
Йосип Иличич
6
Коста
Тино Коста
9
Калинич
Никола Калинич