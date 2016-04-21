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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
0:0
Матч завершен
Карпи
Карпи
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
21 апр. 2016, 21:45 МСК
21.04.2016, 21:45 МСК
четверг
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
33
Алекс
Алекс
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
72
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
62
16
Поли
Андреа Поли
88
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
45
Балотелли
Марио Балотелли
90
70
Бакка
Карлос Бакка
70
Запасные
1
Лопес
Диего Лопес
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
17
Сапата
Кристиан Сапата
5
Мексес
Филипп Мексес
15
Эли
Родриго Эли
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
96
Калабрия
Давиде Калабрия
10
Хонда
Кейсуке Хонда
4
Маури
Хосе Маури
73
Локателли
Мануэль Локателли
7
Менез
Жереми Менез
62
Видо
Лука Видо
Карпи
мин
27
Белец
Вид Белец
90
21
Романьоли
Симоне Романьоли
90
3
Летизия
Гаэтано Летизия
90
23
Суагер
Эмануэле Суагер
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
79
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
16
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
54
29
Мартиньо
Рафаэль Мартиньо
89
17
Крими
Марко Крими
90
4
Кофи
Исаак Кофи
90
99
Мбакогу
Джерри Мбакогу
90
Запасные
91
Коломби
Симоне Коломби
36
Дапрела
Фабио Дапрела
13
Поли
Фабрицио Поли
10
Верди
Симоне Верди
7
Поркари
Филиппо Поркари
20
Лолло
Лоренцо Лолло
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
58
Феделе
Маттео Феделе
19
Паскиути
Лоренцо Паскиути
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
25
Манкозу
Маттео Манкозу
15
Ласанья
Кевин Ласанья