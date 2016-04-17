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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Гонсало 10
Иличич 57
Консильи 84
3:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 56
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
17 апр. 2016, 16:00 МСК
17.04.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
10'
10'
90
4
Томович
Ненад Томович
90
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
20
Валеро
Борха Валеро
88
5
Бадель
Милан Бадель
90
72
Иличич
Йосип Иличич
57'
57'
77
8
Весино
Матиас Весино
90
9
Калинич
Никола Калинич
90
27
Тельо
Кристиан Тельо
70
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
34
Саталино
Джакомо Саталино
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
14
Фернандес
Матиас Фернандес
6
Коста
Тино Коста
7
Сарате
Мауро Сарате
10
Бернардески
Федерико Бернардески
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
84'
84'
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
73
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
76
92
Дефрель
Грегор Дефрель
90
25
Берарди
Доменико Берарди
56'
56'
90
16
Политано
Маттео Политано
69
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
3
Лонги
Алессандро Лонги
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
83
Корбелли
Патрик Корбелли
8
Бьондини
Давиде Бьондини
37
Бро
Жереми Бро
17
Сансоне
Никола Сансоне
29
Тротта
Марселло Тротта
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
18
Пьерини
Николас Пьерини