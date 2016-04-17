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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Д'Алессандро 33
Боррьелло 37
Боррьелло 50
3:3
Матч завершен
Рома
Рим
Динь 23
Наингголан 27
Тотти 85
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
17 апр. 2016, 13:30 МСК
17.04.2016, 13:30 МСК
воскресенье
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
93
Драме
Букари Драме
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
33'
33'
75
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
22
Боррьелло
Марко Боррьелло
37'
50'
37', 50'
84
Запасные
1
Радунович
Борис Радунович
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
28
Бривио
Давиде Бривио
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
33
Черубин
Николо Черубин
55
Джимсити
Берат Джимсити
24
Конти
Андреа Конти
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
13
Гакпе
Серж Гакпе
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Динь
Люка Динь
23'
23'
33
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
54
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
78
4
Наингголан
Раджа Наингголан
27'
27'
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
13
Майкон
Майкон
35
Торосидис
Василис Торосидис
5
Кастан
Леандро Кастан
33
Эмерсон
Эмерсон
20
Кейта
Сейду Кейта
15
Пьянич
Миралем Пьянич
21
Ванкер
Вильям Ванкер
6
Строотман
Кевин Строотман
10
Тотти
Франческо Тотти
85'
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
97
Садик
Умар Садик