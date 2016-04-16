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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 4
Брозович 44
2:0
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
16 апр. 2016, 21:45 МСК
16.04.2016, 21:45 МСК
суббота
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
18
Медель
Гари Медель
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
68
77
Брозович
Марсело Брозович
44'
44'
90
10
Йоветич
Стеван Йоветич
77
9
Икарди
Мауро Икарди
4'
4'
88
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
5
Жуан
Жуан
12
Теллес
Алекс Теллес
3
Мело
Фелипе Мело
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
23
Эдер
Эдер
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
8
Льяич
Адем Льяич
97
Манай
Рей Манай
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
17
Стринич
Иван Стринич
50
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
73
5
Аллан
Аллан
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
51
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Габриэл
Габриэл
11
Маджо
Кристиан Маджо
18
Реджини
Васко Реджини
31
Гулам
Фаузи Гулам
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
14
Мертенс
Дрис Мертенс
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
19
Лопес
Давид Лопес
94
Чалоба
Натаниэль Чалоба
88
Грасси
Альберто Грасси
16
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори