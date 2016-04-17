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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:1
Матч завершен
Милан
Милан
Бакка 71
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
17 апр. 2016, 21:45 МСК
17.04.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
5
Кассани
Маттиа Кассани
90
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
23
Диаките
Модибо Диаките
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
11
Додо
Додо
90
7
Фернандо
Фернандо
90
21
Сориано
Роберто Сориано
81
20
Крстичич
Ненад Крстичич
66
25
Альварес
Рикардо Альварес
56
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
Запасные
57
Бриноли
Альберто Бриноли
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
13
Перейра
Педро Перейра
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
17
Паломбо
Анджело Паломбо
8
Баррето
Эдгар Баррето
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
10
Корреа
Хоакин Корреа
9
Родригес
Алехандро Родригес
24
Муриэль
Луис Муриэль
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
33
Алекс
Алекс
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
27
Куцка
Юрай Куцка
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
54
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
88
45
Балотелли
Марио Балотелли
90
70
Бакка
Карлос Бакка
71'
71'
81
Запасные
1
Лопес
Диего Лопес
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
17
Сапата
Кристиан Сапата
5
Мексес
Филипп Мексес
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
96
Калабрия
Давиде Калабрия
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
4
Маури
Хосе Маури
73
Локателли
Мануэль Локателли
72
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
7
Менез
Жереми Менез