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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Бьянкетти 64
1:2
Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Руссо 15
Фрара 90
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
17 апр. 2016, 16:00 МСК
17.04.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Верона
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
6
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
80
3
Пизано
Эрос Пизано
90
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
64'
64'
90
5
Хеландер
Филип Хеландер
21
21
Хуанито
Хуанито
90
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
90
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
24
Вивиани
Федерико Вивиани
90
9
Тони
Лука Тони
90
7
Янкович
Бошко Янкович
45
Запасные
37
Коппола
Фердинандо Коппола
88
Марконе
Рикард Марконе
18
Морас
Вангелис Морас
12
Жилберто
Жилберто
4
Самир
Самир
19
Греко
Леандро Греко
8
Марроне
Лука Марроне
2
Ромуло
Ромуло
11
Паццини
Джампаоло Паццини
16
Силигарди
Лука Силигарди
27
Ребич
Анте Ребич
13
Вшолек
Павел Вшолек
Фрозиноне
мин
33
Леали
Никола Леали
90
4
Руссо
Адриано Руссо
15'
15'
90
3
Кривелло
Роберто Кривелло
90
7
Фрара
Алекссандро Фрара
90'
90'
90
44
Прийма
Василий Прийма
90
28
Рози
Алеандро Рози
90
8
Гучер
Роберт Гучер
86
5
Гори
Мирко Гори
71
11
Крагль
Оливер Крагль
45
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
90
17
Паганини
Лука Паганини
90
Запасные
25
Барди
Франческо Барди
1
Саппино
Массимо Саппино
13
Киофани
Маттео Киофани
20
Павлович
Даниэль Павлович
19
Тонев
Александар Тонев
10
Соддимо
Данило Соддимо
22
Чибса
Раман Чибса
12
Лонго
Самуэле Лонго
29
Карлини
Массимилиано Карлини