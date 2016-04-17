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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Кандрева 6
Онази 44
2:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
17 апр. 2016, 19:00 МСК
17.04.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Анджело Червеллера
Анджело Червеллера
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
6'
6'
90
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
23
Онази
Огений Онази
44'
44'
90
4
Патрик
Патрик
84
11
Клозе
Мирослав Клозе
71
14
Кейта
Бальде Кейта
63
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
66
Матосевич
Кристьян Матосевич
8
Баста
Душан Баста
33
Маурисио
Маурисио
49
Маттиа
Симоне Маттиа
47
Джермони
Лука Джермони
7
Моррисон
Равель Моррисон
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
32
Катальди
Данило Катальди
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
17
Матри
Алессандро Матри
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
Эмполи
мин
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
22
Пью
Алессандро Пью
59
15
Коста
Андреа Коста
90
24
Чосич
Урош Чосич
90
2
Лорини
Венсан Лорини
19
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
5
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
32
Паредес
Леандро Паредес
68
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
12
Мели
Габриэль Мели
1
Пульези
Маурицио Пульези
37
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
6
Биттанте
Лука Биттанте
13
Маиелло
Раффаэле Маиелло
14
Диуссе
Ассане Диуссе
33
Крунич
Раде Крунич
7
Маккароне
Массимо Маккароне
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе