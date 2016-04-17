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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Удинезе
Удине
0:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
17 апр. 2016, 16:00 МСК
17.04.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Клаудио Гавиллуччи
Клаудио Гавиллуччи
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
56
30
Фелипе
Фелипе
90
2
Ваге
Молла Ваге
90
5
Данило
Данило
90
22
Кузманович
Здравко Кузманович
90
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
51
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
89
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
77
Теро
Сирил Теро
90
9
Сапата
Дуван Сапата
90
Запасные
97
Мерет
Алекс Мерет
11
Домицци
Маурицио Домицци
75
Арто
Томас Арто
53
Аднан
Али Аднан
55
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
20
Лоди
Франческо Лоди
89
Пирис
Иван Пирис
21
Эденилсон
Эденилсон
19
Гильерме
Гильерме
99
Балич
Андрия Балич
88
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
75
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
69
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
64
Запасные
32
Брессан
Вальтер Брессан
90
Секулин
Андреа Секулин
20
Сардо
Дженнаро Сардо
2
Сполли
Николас Сполли
36
Коста
Филиппо Коста
7
Пепе
Симоне Пепе
6
Пинци
Джампьеро Пинци
4
Ригони
Никола Ригони
10
Нинкович
Никола Нинкович
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер