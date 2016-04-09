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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Алекс 18
1:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Манджукич 26
Погба 63
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
9 апр. 2016, 21:45 МСК
9.04.2016, 21:45 МСК
суббота
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
33
Алекс
Алекс
18'
18'
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
27
Куцка
Юрай Куцка
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
72
45
Балотелли
Марио Балотелли
76
70
Бакка
Карлос Бакка
90
Запасные
1
Лопес
Диего Лопес
97
Ливьери
Алессандро Ливьери
17
Сапата
Кристиан Сапата
5
Мексес
Филипп Мексес
15
Эли
Родриго Эли
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
96
Калабрия
Давиде Калабрия
16
Поли
Андреа Поли
4
Маури
Хосе Маури
73
Локателли
Мануэль Локателли
9
Адриано
Луис Адриано
72
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Сандро
Алекс Сандро
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
80
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
83
10
Погба
Поль Погба
63'
63'
90
9
Манджукич
Марио Манджукич
26'
26'
90
9
Мората
Альваро Мората
66
Запасные
25
Нето
Нето
34
Рубиньо
Рубиньо
33
Эвра
Патрис Эвра
20
Падоин
Симоне Падоин
88
Эрнанес
Эрнанес
27
Стураро
Стефано Стураро
13
Лемина
Марио Лемина
10
Дзадза
Симоне Дзадза
23
Куадрадо
Хуан Куадрадо