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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
0:1
Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 74
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
9 апр. 2016, 16:00 МСК
9.04.2016, 16:00 МСК
суббота
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Фрозиноне
мин
33
Леали
Никола Леали
90
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
90
7
Фрара
Алекссандро Фрара
90
28
Рози
Алеандро Рози
90
93
Айети
Арлинд Айети
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
8
Гучер
Роберт Гучер
80
5
Гори
Мирко Гори
71
11
Крагль
Оливер Крагль
75
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
90
17
Паганини
Лука Паганини
90
Запасные
25
Барди
Франческо Барди
1
Саппино
Массимо Саппино
44
Прийма
Василий Прийма
13
Киофани
Маттео Киофани
4
Руссо
Адриано Руссо
3
Кривелло
Роберто Кривелло
10
Соддимо
Данило Соддимо
22
Чибса
Раман Чибса
12
Лонго
Самуэле Лонго
29
Карлини
Массимилиано Карлини
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
5
Жуан
Жуан
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
12
Теллес
Алекс Теллес
86
83
Мело
Фелипе Мело
86
44
Перишич
Иван Перишич
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
10
Йоветич
Стеван Йоветич
90
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
9
Икарди
Мауро Икарди
74'
74'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
96
Ямфи
Брайт Ямфи
29
Мянго
Сенна Мянго
17
Медель
Гари Медель
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
23
Эдер
Эдер
8
Паласио
Родриго Паласио
22
Льяич
Адем Льяич
97
Манай
Рей Манай