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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Габбиадини 33
Инсинье 45
Кальехон 70
3:0
Матч завершен
Верона
Верона
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
10 апр. 2016, 16:00 МСК
10.04.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
87
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
79
19
Лопес
Давид Лопес
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
70'
70'
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
33'
33'
68
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
45'
45'
90
Запасные
22
Габриэл
Габриэл
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
18
Реджини
Васко Реджини
3
Стринич
Иван Стринич
96
Луперто
Себастьяно Луперто
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
94
Чалоба
Натаниэль Чалоба
5
Аллан
Аллан
88
Грасси
Альберто Грасси
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
Верона
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
90
4
Самир
Самир
90
21
Хуанито
Хуанито
90
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
90
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
24
Вивиани
Федерико Вивиани
52
27
Ребич
Анте Ребич
72
13
Вшолек
Павел Вшолек
53
Запасные
88
Марконе
Рикард Марконе
37
Коппола
Фердинандо Коппола
18
Морас
Вангелис Морас
12
Жилберто
Жилберто
19
Греко
Леандро Греко
8
Марроне
Лука Марроне
11
Паццини
Джампаоло Паццини
7
Янкович
Бошко Янкович
16
Силигарди
Лука Силигарди