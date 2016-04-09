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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
0:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Джемаили 42
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
9 апр. 2016, 19:00 МСК
9.04.2016, 19:00 МСК
суббота
Клаудио Гавиллуччи
Клаудио Гавиллуччи
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
79
32
Дункан
Альфред Дункан
87
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
90
92
Дефрель
Грегор Дефрель
90
25
Берарди
Доменико Берарди
75
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
3
Лонги
Алессандро Лонги
38
Эрлич
Мартин Эрлич
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
83
Корбелли
Патрик Корбелли
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
37
Бро
Жереми Бро
20
Абелли
Федерико Абелли
29
Тротта
Марселло Тротта
16
Политано
Маттео Политано
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
80
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
90
31
Джемаили
Блерим Джемаили
42'
42'
90
30
Ригони
Лука Ригони
64
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
17
Сусо
Сусо
90
34
Силва
Габриэль Силва
90
42
Матавж
Тим Матавж
71
Запасные
32
Доннарумма
Антонио Доннарумма
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
18
Нтчам
Оливье Нтчам
16
Капель
Диего Капель
11
Черчи
Алессио Черчи
22
Лазович
Дарко Лазович
19
Паволетти
Леонардо Паволетти