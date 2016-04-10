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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Пуччарелли 41
Зелински 88
2:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
10 апр. 2016, 13:30 МСК
10.04.2016, 13:30 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
70
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
90
24
Чосич
Урош Чосич
90
2
Лорини
Венсан Лорини
57
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
17
Зелински
Петр Зелински
88'
88'
90
5
Сапонара
Риккардо Сапонара
76
32
Паредес
Леандро Паредес
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
41'
41'
90
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
37
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
6
Биттанте
Лука Биттанте
77
Бюхель
Марсель Бюхель
13
Маиелло
Раффаэле Маиелло
14
Диуссе
Ассане Диуссе
33
Крунич
Раде Крунич
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
22
Пью
Алессандро Пью
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
82
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
72
Иличич
Йосип Иличич
82
8
Весино
Матиас Весино
90
9
Калинич
Никола Калинич
90
27
Тельо
Кристиан Тельо
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
57
Запасные
34
Саталино
Джакомо Саталино
24
Леццерини
Лука Леццерини
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
4
Томович
Ненад Томович
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
5
Бадель
Милан Бадель
6
Коста
Тино Коста
26
Коне
Панайотис Коне
7
Сарате
Мауро Сарате