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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
Пеллисьер 83
1:0
Матч завершен
Карпи
Карпи
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
9 апр. 2016, 19:00 МСК
9.04.2016, 19:00 МСК
суббота
Микаэль Фаббри
Микаэль Фаббри
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
79
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
45
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
86
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
2
Сполли
Николас Сполли
36
Коста
Филиппо Коста
13
Иско
Мариано Иско
6
Пинци
Джампьеро Пинци
4
Ригони
Никола Ригони
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
83'
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
45
Инглесе
Роберто Инглесе
Карпи
мин
27
Белец
Вид Белец
90
19
Паскиути
Лоренцо Паскиути
90
21
Романьоли
Симоне Романьоли
90
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
23
Суагер
Эмануэле Суагер
90
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
4
Кофи
Исаак Кофи
90
20
Лолло
Лоренцо Лолло
68
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
83
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
64
99
Мбакогу
Джерри Мбакогу
90
Запасные
91
Коломби
Симоне Коломби
1
Бркич
Зелько Бркич
3
Летизия
Гаэтано Летизия
2
Сабелли
Стефано Сабелли
16
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
10
Верди
Симоне Верди
29
Мартиньо
Рафаэль Мартиньо
17
Крими
Марко Крими
7
Поркари
Филиппо Поркари
25
Манкозу
Маттео Манкозу
15
Ласанья
Кевин Ласанья