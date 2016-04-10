Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Торино
Турин
Перес 35
Лопес 46
2:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Чигарини 82
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
10 апр. 2016, 16:00 МСК
10.04.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Торино
мин
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
25
Глик
Камиль Глик
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
90
4
Оби
Жоэль Оби
57
6
Аква
Африйе Аква
45
33
Перес
Бруно Перес
35'
35'
90
11
Лопес
Макси Лопес
46'
46'
90
9
Белотти
Андреа Белотти
73
Запасные
13
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
28
Ичасо
Сальвадор Ичасо
19
Максимович
Никола Максимович
21
Силва
Гастон Силва
14
Гацци
Алессандро Гацци
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
15
Бенасси
Марко Бенасси
16
Базелли
Даниэле Базелли
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
93
Драме
Букари Драме
90
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
24
Конти
Андреа Конти
45
21
Чигарини
Лука Чигарини
82'
82'
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
74
27
Куртич
Ясмин Куртич
69
15
де Рон
Мартен де Рон
90
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
90
Запасные
1
Радунович
Борис Радунович
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
28
Бривио
Давиде Бривио
33
Черубин
Николо Черубин
3
Толой
Рафаэл Толой
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
11
Фройлер
Ремо Фройлер
13
Гакпе
Серж Гакпе
22
Боррьелло
Марко Боррьелло
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло