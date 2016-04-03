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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 17
1:2
Матч завершен
Торино
Турин
Молинаро 55
Белотти 73
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
3 апр. 2016, 21:45 МСК
3.04.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
21
Сантон
Давиде Сантон
85
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
5
Жуан
Жуан
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
17
Медель
Гари Медель
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
8
Паласио
Родриго Паласио
90
22
Льяич
Адем Льяич
59
9
Икарди
Мауро Икарди
17'
17'
71
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
12
Теллес
Алекс Теллес
83
Мело
Фелипе Мело
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
23
Эдер
Эдер
10
Йоветич
Стеван Йоветич
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
Торино
мин
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
55'
55'
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
18
Янссон
Понтус Янссон
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
67
4
Оби
Жоэль Оби
56
15
Бенасси
Марко Бенасси
80
33
Перес
Бруно Перес
90
11
Лопес
Макси Лопес
90
9
Белотти
Андреа Белотти
73'
73'
90
Запасные
28
Ичасо
Сальвадор Ичасо
13
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
19
Максимович
Никола Максимович
21
Силва
Гастон Силва
14
Гацци
Алессандро Гацци
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
16
Базелли
Даниэле Базелли
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
17
Мартинес
Джозеф Мартинес