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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Карпи
Карпи
Гальоло 25
1:3
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Сансоне 4
Дефрель 36
Ачерби 73
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
2 апр. 2016, 19:00 МСК
2.04.2016, 19:00 МСК
суббота
Анджело Червеллера
Анджело Червеллера
Главный Судья
Составы
Карпи
мин
27
Белец
Вид Белец
90
13
Поли
Фабрицио Поли
90
19
Паскиути
Лоренцо Паскиути
90
21
Романьоли
Симоне Романьоли
90
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
25'
25'
90
3
Летизия
Гаэтано Летизия
90
7
Поркари
Филиппо Поркари
45
4
Кофи
Исаак Кофи
90
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
90
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
63
20
Манкозу
Маттео Манкозу
78
Запасные
1
Бркич
Зелько Бркич
91
Коломби
Симоне Коломби
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
36
Дапрела
Фабио Дапрела
2
Сабелли
Стефано Сабелли
16
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
10
Верди
Симоне Верди
29
Мартиньо
Рафаэль Мартиньо
20
Лолло
Лоренцо Лолло
58
Феделе
Маттео Феделе
15
Ласанья
Кевин Ласанья
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
3
Лонги
Алессандро Лонги
68
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
73'
73'
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
85
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
4'
4'
90
92
Дефрель
Грегор Дефрель
36'
36'
90
25
Берарди
Доменико Берарди
80
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
38
Эрлич
Мартин Эрлич
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
83
Корбелли
Патрик Корбелли
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
37
Бро
Жереми Бро
29
Тротта
Марселло Тротта
16
Политано
Маттео Политано
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли