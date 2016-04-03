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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Иличич 24
1:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Альварес 39
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
3 апр. 2016, 16:00 МСК
3.04.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
4
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
45
72
Иличич
Йосип Иличич
24'
24'
90
6
Коста
Тино Коста
70
30
Бабакар
Хума Бабакар
63
27
Тельо
Кристиан Тельо
90
Запасные
34
Саталино
Джакомо Саталино
24
Леццерини
Лука Леццерини
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
26
Коне
Панайотис Коне
8
Весино
Матиас Весино
7
Сарате
Мауро Сарате
10
Бернардески
Федерико Бернардески
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
23
Диаките
Модибо Диаките
90
16
Раноккия
Андреа Раноккия
90
11
Додо
Додо
86
5
Кассани
Маттиа Кассани
90
7
Фернандо
Фернандо
90
20
Крстичич
Ненад Крстичич
67
25
Альварес
Рикардо Альварес
39'
39'
63
10
Корреа
Хоакин Корреа
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
Запасные
57
Бриноли
Альберто Бриноли
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
21
Сориано
Роберто Сориано
22
Сала
Джакопо Сала
95
Иван
Давид Иван
99
Кассано
Антонио Кассано
9
Родригес
Алехандро Родригес
24
Муриэль
Луис Муриэль