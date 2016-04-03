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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Пароло 75
1:4
Матч завершен
Рома
Рим
Эль-Шаарави 15
Джеко 64
Флоренци 83
Перотти 87
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
3 апр. 2016, 16:00 МСК
3.04.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
90
13
Бишевац
Милан Бишевац
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
56
20
Билья
Лукас Билья
90
16
Пароло
Марко Пароло
75'
75'
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
32
Катальди
Данило Катальди
85
4
Патрик
Патрик
90
21
Матри
Алессандро Матри
56
Запасные
66
Матосевич
Кристьян Матосевич
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
33
Маурисио
Маурисио
6
Маури
Стефано Маури
23
Онази
Огений Онази
11
Клозе
Мирослав Клозе
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
14
Кейта
Бальде Кейта
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
21
Динь
Люка Динь
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
83'
83'
90
20
Кейта
Сейду Кейта
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
71
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
15'
15'
60
8
Перотти
Диего Перотти
87'
87'
90
11
Салах
Мохамед Салах
81
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
13
Майкон
Майкон
35
Торосидис
Василис Торосидис
5
Кастан
Леандро Кастан
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
33
Эмерсон
Эмерсон
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
24
Фальке
Яго Фальке
6
Строотман
Кевин Строотман
48
Учан
Салих Учан
9
Джеко
Эдин Джеко
64'
10
Тотти
Франческо Тотти