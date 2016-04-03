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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Пинилья 44
Гомес 62
2:1
Матч завершен
Милан
Милан
Адриано 4
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
3 апр. 2016, 16:00 МСК
3.04.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
93
Драме
Букари Драме
90
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
62'
62'
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
15
де Рон
Мартен де Рон
78
23
Диаманти
Алессандро Диаманти
82
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
44'
44'
90
Запасные
30
Басси
Давиде Басси
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
28
Бривио
Давиде Бривио
33
Черубин
Николо Черубин
3
Толой
Рафаэл Толой
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
11
Фройлер
Ремо Фройлер
13
Гакпе
Серж Гакпе
22
Боррьелло
Марко Боррьелло
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
67
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
77
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
9
Адриано
Луис Адриано
4'
4'
58
70
Бакка
Карлос Бакка
90
Запасные
1
Лопес
Диего Лопес
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
15
Эли
Родриго Эли
96
Калабрия
Давиде Калабрия
25
Шимич
Штефан Шимич
16
Поли
Андреа Поли
4
Маури
Хосе Маури
73
Локателли
Мануэль Локателли
72
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
45
Балотелли
Марио Балотелли
7
Менез
Жереми Менез