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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Сусо 43
Сусо 60
Ригони 72
Сусо 76
4:0
Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
3 апр. 2016, 16:00 МСК
3.04.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
90
31
Джемаили
Блерим Джемаили
78
30
Ригони
Лука Ригони
72'
72'
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
17
Сусо
Сусо
43'
60'
76'
43', 60', 76'
89
34
Силва
Габриэль Силва
90
21
Пандев
Горан Пандев
20
Запасные
32
Доннарумма
Антонио Доннарумма
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
18
Нтчам
Оливье Нтчам
16
Капель
Диего Капель
42
Матавж
Тим Матавж
22
Лазович
Дарко Лазович
Фрозиноне
мин
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
90
33
Леали
Никола Леали
90
9
Киофани
Маттео Киофани
90
93
Айети
Арлинд Айети
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
21
Саммарко
Паоло Саммарко
73
8
Гучер
Роберт Гучер
90
5
Гори
Мирко Гори
90
11
Крагль
Оливер Крагль
62
18
Дионизи
Федерико Дионизи
69
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
90
Запасные
1
Саппино
Массимо Саппино
25
Барди
Франческо Барди
44
Прийма
Василий Прийма
28
Рози
Алеандро Рози
4
Руссо
Адриано Руссо
3
Кривелло
Роберто Кривелло
19
Тонев
Александар Тонев
22
Чибса
Раман Чибса
7
Фрара
Алекссандро Фрара
12
Лонго
Самуэле Лонго
29
Карлини
Массимилиано Карлини