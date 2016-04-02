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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Манджукич 45
1:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
2 апр. 2016, 21:45 МСК
2.04.2016, 21:45 МСК
суббота
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
54
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
37
Перейра
Роберто Перейра
81
10
Погба
Поль Погба
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
45'
45'
66
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
25
Нето
Нето
34
Рубиньо
Рубиньо
41
Романья
Филиппо Романья
20
Падоин
Симоне Падоин
22
Асамоа
Квадво Асамоа
11
Эрнанес
Эрнанес
27
Стураро
Стефано Стураро
18
Лемина
Марио Лемина
7
Дзадза
Симоне Дзадза
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
Эмполи
мин
6
Биттанте
Лука Биттанте
90
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
15
Коста
Андреа Коста
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
54
17
Зелински
Петр Зелински
90
5
Сапонара
Риккардо Сапонара
60
32
Паредес
Леандро Паредес
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
75
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
24
Чосич
Урош Чосич
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
13
Маиелло
Раффаэле Маиелло
11
Кроче
Даниэле Кроче
14
Диуссе
Ассане Диуссе
33
Крунич
Раде Крунич
22
Пью
Алессандро Пью