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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
1:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
20 марта 2016, 22:45 МСК
20.03.2016, 22:45 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
84
9
Адриано
Луис Адриано
74
70
Бакка
Карлос Бакка
90
Запасные
1
Лопес
Диего Лопес
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
33
Алекс
Алекс
5
Мексес
Филипп Мексес
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
96
Калабрия
Давиде Калабрия
16
Поли
Андреа Поли
4
Маури
Хосе Маури
73
Локателли
Мануэль Локателли
72
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
45
Балотелли
Марио Балотелли
7
Менез
Жереми Менез
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
90
13
Бишевац
Милан Бишевац
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
89
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
4
Патрик
Патрик
90
17
Матри
Алессандро Матри
80
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
99
Бериша
Этрит Бериша
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
33
Маурисио
Маурисио
6
Маури
Стефано Маури
23
Онази
Огений Онази
32
Катальди
Данило Катальди
11
Клозе
Мирослав Клозе
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
14
Кейта
Бальде Кейта