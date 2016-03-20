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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 48
1:4
Матч завершен
Ювентус
Турин
Погба 32
Хедира 42
Мората 63
Мората 77
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
20 марта 2016, 17:00 МСК
20.03.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Торино
мин
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
21
Силва
Гастон Силва
75
20
Вивес
Джузеппе Вивес
90
6
Аква
Африйе Аква
90
15
Бенасси
Марко Бенасси
81
33
Перес
Бруно Перес
90
10
Иммобиле
Чиро Иммобиле
45
9
Белотти
Андреа Белотти
48'
48'
90
Запасные
13
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
28
Ичасо
Сальвадор Ичасо
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
5
Бово
Чезаре Бово
18
Янссон
Понтус Янссон
4
Оби
Жоэль Оби
14
Гацци
Алессандро Гацци
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
16
Базелли
Даниэле Базелли
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
11
Лопес
Макси Лопес
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
50
6
Хедира
Сами Хедира
42'
42'
90
10
Погба
Поль Погба
32'
32'
90
18
Лемина
Марио Лемина
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
85
21
Дибала
Пауло Дибала
32
Запасные
34
Рубиньо
Рубиньо
25
Нето
Нето
33
Эвра
Патрис Эвра
20
Падоин
Симоне Падоин
22
Асамоа
Квадво Асамоа
11
Эрнанес
Эрнанес
37
Перейра
Роберто Перейра
27
Стураро
Стефано Стураро
7
Дзадза
Симоне Дзадза
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
9
Мората
Альваро Мората
63', 77'