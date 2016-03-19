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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Наингголан 84
1:1
Матч завершен
Интер
Милан
Перишич 53
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
19 марта 2016, 22:45 МСК
19.03.2016, 22:45 МСК
суббота
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
3
Динь
Люка Динь
81
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
20
Кейта
Сейду Кейта
57
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
84'
84'
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
35
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
13
Майкон
Майкон
35
Торосидис
Василис Торосидис
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
33
Эмерсон
Эмерсон
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
21
Ванкер
Вильям Ванкер
5
Фальке
Яго Фальке
6
Строотман
Кевин Строотман
48
Учан
Салих Учан
9
Джеко
Эдин Джеко
10
Тотти
Франческо Тотти
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
44
Перишич
Иван Перишич
53'
53'
90
18
Медель
Гари Медель
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
8
Льяич
Адем Льяич
85
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
82
23
Эдер
Эдер
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
5
Жуан
Жуан
12
Теллес
Алекс Теллес
3
Мело
Фелипе Мело
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
97
Манай
Рей Манай