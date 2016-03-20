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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Игуаин 51
Игуаин 81
Эль-Каддури 90
3:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Ринкон 10
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
20 марта 2016, 20:00 МСК
20.03.2016, 20:00 МСК
воскресенье
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
51'
81'
51', 81'
89
7
Кальехон
Хосе Кальехон
59
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
74
Запасные
22
Габриэл
Габриэл
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
18
Реджини
Васко Реджини
3
Стринич
Иван Стринич
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
14
Мертенс
Дрис Мертенс
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90'
19
Лопес
Давид Лопес
94
Чалоба
Натаниэль Чалоба
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
17
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
31
Джемаили
Блерим Джемаили
90
30
Ригони
Лука Ригони
65
88
Ринкон
Томас Ринкон
10'
10'
90
34
Силва
Габриэль Силва
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
21
Пандев
Горан Пандев
90
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
58
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
32
Доннарумма
Антонио Доннарумма
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
17
Сусо
Сусо
18
Нтчам
Оливье Нтчам
16
Капель
Диего Капель
11
Черчи
Алессио Черчи
42
Матавж
Тим Матавж
22
Лазович
Дарко Лазович