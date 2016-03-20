Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
0:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
20 марта 2016, 17:00 МСК
20.03.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Фрозиноне
мин
33
Леали
Никола Леали
90
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
90
9
Киофани
Маттео Киофани
90
7
Фрара
Алекссандро Фрара
24
0
Крагль
Оливер Крагль
90
0
Айети
Арлинд Айети
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
21
Саммарко
Паоло Саммарко
90
5
Гори
Мирко Гори
90
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
74
17
Паганини
Лука Паганини
90
Запасные
1
Саппино
Массимо Саппино
25
Барди
Франческо Барди
44
Прийма
Василий Прийма
4
Руссо
Адриано Руссо
3
Кривелло
Роберто Кривелло
8
Гучер
Роберт Гучер
19
Тонев
Александар Тонев
10
Соддимо
Данило Соддимо
22
Чибса
Раман Чибса
18
Дионизи
Федерико Дионизи
12
Лонго
Самуэле Лонго
29
Карлини
Массимилиано Карлини
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
72
72
Иличич
Йосип Иличич
86
8
Весино
Матиас Весино
90
9
Калинич
Никола Калинич
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
63
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
34
Саталино
Джакомо Саталино
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
14
Фернандес
Матиас Фернандес
6
Коста
Тино Коста
26
Коне
Панайотис Коне
30
Бабакар
Хума Бабакар
7
Сарате
Мауро Сарате
27
Тельо
Кристиан Тельо