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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Меджиорини 24
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
20 марта 2016, 17:00 МСК
20.03.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Лука Пайретто
Лука Пайретто
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
16
Раноккия
Андреа Раноккия
90
11
Додо
Додо
90
7
Фернандо
Фернандо
81
21
Сориано
Роберто Сориано
90
25
Альварес
Рикардо Альварес
71
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
99
Кассано
Антонио Кассано
58
Запасные
57
Бриноли
Альберто Бриноли
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
23
Диаките
Модибо Диаките
5
Кассани
Маттиа Кассани
13
Перейра
Педро Перейра
8
Баррето
Эдгар Баррето
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
22
Сала
Джакопо Сала
20
Крстичич
Ненад Крстичич
95
Иван
Давид Иван
10
Корреа
Хоакин Корреа
24
Муриэль
Луис Муриэль
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
7
Пепе
Симоне Пепе
81
23
Бирса
Вальтер Бирса
68
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
24'
24'
79
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
36
Коста
Филиппо Коста
6
Пинци
Джампьеро Пинци
10
Нинкович
Никола Нинкович
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку