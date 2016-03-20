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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Ионицэ 63
1:2
Матч завершен
Карпи
Карпи
Ди Гаудио 42
Ласанья 67
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
20 марта 2016, 17:00 МСК
20.03.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Верона
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
8
Марроне
Лука Марроне
70
3
Пизано
Эрос Пизано
90
5
Хеландер
Филип Хеландер
90
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
63'
63'
90
9
Тони
Лука Тони
90
11
Паццини
Джампаоло Паццини
45
16
Силигарди
Лука Силигарди
45
13
Вшолек
Павел Вшолек
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
Запасные
37
Коппола
Фердинандо Коппола
88
Марконе
Рикард Марконе
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
12
Жилберто
Жилберто
4
Самир
Самир
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
19
Греко
Леандро Греко
24
Вивиани
Федерико Вивиани
14
Фурман
Доминик Фурман
7
Янкович
Бошко Янкович
21
Хуанито
Хуанито
27
Ребич
Анте Ребич
Карпи
мин
27
Белец
Вид Белец
90
0
Поли
Фабрицио Поли
90
19
Паскиути
Лоренцо Паскиути
80
25
Мбакогу
Джерри Мбакогу
64
21
Романьоли
Симоне Романьоли
90
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
0
Суагер
Эмануэле Суагер
90
4
Кофи
Исаак Кофи
90
20
Лолло
Лоренцо Лолло
53
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
90
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
42'
42'
90
Запасные
91
Коломби
Симоне Коломби
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
36
Дапрела
Фабио Дапрела
3
Летизия
Гаэтано Летизия
2
Сабелли
Стефано Сабелли
10
Верди
Симоне Верди
17
Крими
Марко Крими
7
Поркари
Филиппо Поркари
25
Манкозу
Маттео Манкозу
15
Ласанья
Кевин Ласанья
67'