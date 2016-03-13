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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Черчи 45
3:2
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
13 марта 2016, 17:00 МСК
13.03.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
31
Джемаили
Блерим Джемаили
76
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
34
Силва
Габриэль Силва
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
45
21
Пандев
Горан Пандев
90
11
Черчи
Алессио Черчи
45'
45'
57
Запасные
32
Доннарумма
Антонио Доннарумма
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
30
Ригони
Лука Ригони
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
17
Сусо
Сусо
18
Нтчам
Оливье Нтчам
16
Капель
Диего Капель
42
Матавж
Тим Матавж
22
Лазович
Дарко Лазович
98
Асенсио
Рауль Асенсио
Торино
мин
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
77
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
90
6
Аква
Африйе Аква
90
15
Бенасси
Марко Бенасси
76
33
Перес
Бруно Перес
90
10
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
9
Белотти
Андреа Белотти
60
Запасные
13
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
28
Ичасо
Сальвадор Ичасо
18
Янссон
Понтус Янссон
21
Силва
Гастон Силва
4
Оби
Жоэль Оби
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
16
Базелли
Даниэле Базелли
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
11
Лопес
Макси Лопес
17
Мартинес
Джозеф Мартинес