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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 36
1:0
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
11 марта 2016, 22:45 МСК
11.03.2016, 22:45 МСК
пятница
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
6
Хедира
Сами Хедира
72
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
89
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
21
Дибала
Пауло Дибала
36'
36'
80
Запасные
25
Нето
Нето
34
Рубиньо
Рубиньо
33
Эвра
Патрис Эвра
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
20
Падоин
Симоне Падоин
11
Эрнанес
Эрнанес
37
Перейра
Роберто Перейра
27
Стураро
Стефано Стураро
10
Погба
Поль Погба
18
Лемина
Марио Лемина
7
Дзадза
Симоне Дзадза
9
Мората
Альваро Мората
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
5
Антеи
Лука Антеи
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
69
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
90
16
Политано
Маттео Политано
89
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
77
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
26
Терранова
Эмануэле Терранова
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
38
Эрлич
Мартин Эрлич
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
37
Бро
Жереми Бро
29
Тротта
Марселло Тротта