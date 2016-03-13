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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Фернандеш 85
1:2
Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 14
Флоренци 74
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
13 марта 2016, 17:00 МСК
13.03.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
90
5
Данило
Данило
90
53
Аднан
Али Аднан
90
55
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
20
Лоди
Франческо Лоди
90
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
78
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
85'
85'
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
21
Эденилсон
Эденилсон
45
77
Теро
Сирил Теро
73
Запасные
97
Мерет
Алекс Мерет
11
Домицци
Маурицио Домицци
75
Арто
Томас Арто
17
Армеро
Пабло Армеро
2
Ваге
Молла Ваге
22
Кузманович
Здравко Кузманович
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
99
Балич
Андрия Балич
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
88
Ридер
Ридер
9
Сапата
Дуван Сапата
18
Перица
Стипе Перица
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Динь
Люка Динь
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
74'
74'
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
20
Кейта
Сейду Кейта
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
9
Джеко
Эдин Джеко
14'
14'
90
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
70
8
Перотти
Диего Перотти
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
13
Майкон
Майкон
35
Торосидис
Василис Торосидис
33
Эмерсон
Эмерсон
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
15
Пьянич
Миралем Пьянич
21
Ванкер
Вильям Ванкер
14
Фальке
Яго Фальке
6
Строотман
Кевин Строотман
48
Учан
Салих Учан
10
Тотти
Франческо Тотти