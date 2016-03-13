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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кьево
Верона
0:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
13 марта 2016, 14:30 МСК
13.03.2016, 14:30 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
73
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
62
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
88
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
2
Сполли
Николас Сполли
36
Коста
Филиппо Коста
7
Пепе
Симоне Пепе
6
Пинци
Джампьеро Пинци
4
Ригони
Никола Ригони
10
Нинкович
Никола Нинкович
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
19
33
Алекс
Алекс
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
16
Поли
Андреа Поли
88
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
90
7
Менез
Жереми Менез
61
27
Бакка
Карлос Бакка
90
Запасные
23
Лопес
Диего Лопес
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
17
Сапата
Кристиан Сапата
5
Мексес
Филипп Мексес
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
96
Калабрия
Давиде Калабрия
4
Маури
Хосе Маури
73
Локателли
Мануэль Локателли
9
Адриано
Луис Адриано
72
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
45
Балотелли
Марио Балотелли