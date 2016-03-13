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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Сарате 40
1:1
Матч завершен
Верона
Верона
Пизано 87
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
13 марта 2016, 17:00 МСК
13.03.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Клаудио Гавиллуччи
Клаудио Гавиллуччи
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
4
Томович
Ненад Томович
7
13
Астори
Давиде Астори
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
90
6
Коста
Тино Коста
56
30
Бабакар
Хума Бабакар
75
7
Сарате
Мауро Сарате
40'
40'
90
27
Тельо
Кристиан Тельо
90
Запасные
34
Саталино
Джакомо Саталино
24
Леццерини
Лука Леццерини
2
Гонсало
Гонсало
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
72
Иличич
Йосип Иличич
26
Коне
Панайотис Коне
9
Калинич
Никола Калинич
10
Бернардески
Федерико Бернардески
Верона
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
8
Марроне
Лука Марроне
79
3
Пизано
Эрос Пизано
87'
87'
90
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
90
5
Хеландер
Филип Хеландер
90
19
Греко
Леандро Греко
60
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
9
Тони
Лука Тони
90
27
Ребич
Анте Ребич
90
13
Вшолек
Павел Вшолек
72
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
Запасные
37
Коппола
Фердинандо Коппола
88
Марконе
Рикард Марконе
6
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
12
Жилберто
Жилберто
4
Самир
Самир
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
14
Фурман
Доминик Фурман
11
Паццини
Джампаоло Паццини
7
Янкович
Бошко Янкович
16
Силигарди
Лука Силигарди