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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Карпи
Карпи
Бьянко 27
Де Гузман 89
2:1
Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
13 марта 2016, 17:00 МСК
13.03.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Карпи
мин
27
Белец
Вид Белец
90
27
Паскиути
Лоренцо Паскиути
90
21
Романьоли
Симоне Романьоли
90
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
3
Летизия
Гаэтано Летизия
90
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
4
Кофи
Исаак Кофи
90
11
Лолло
Лоренцо Лолло
59
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
27'
27'
66
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
90
21
Манкозу
Маттео Манкозу
76
Запасные
91
Коломби
Симоне Коломби
36
Дапрела
Фабио Дапрела
13
Поли
Фабрицио Поли
23
Суагер
Эмануэле Суагер
2
Сабелли
Стефано Сабелли
16
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
89'
17
Крими
Марко Крими
7
Поркари
Филиппо Поркари
99
Мбакогу
Джерри Мбакогу
15
Ласанья
Кевин Ласанья
Фрозиноне
мин
7
Фрара
Алекссандро Фрара
90
33
Леали
Никола Леали
90
28
Рози
Алеандро Рози
90
93
Айети
Арлинд Айети
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
21
Саммарко
Паоло Саммарко
90
5
Гори
Мирко Гори
63
11
Крагль
Оливер Крагль
90
18
Дионизи
Федерико Дионизи
90
Запасные
25
Барди
Франческо Барди
1
Саппино
Массимо Саппино
13
Киофани
Маттео Киофани
3
Кривелло
Роберто Кривелло
8
Гучер
Роберт Гучер
10
Соддимо
Данило Соддимо
22
Чибса
Раман Чибса
12
Лонго
Самуэле Лонго
29
Карлини
Массимилиано Карлини