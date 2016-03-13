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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Клозе 68
Клозе 90
2:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
13 марта 2016, 22:45 МСК
13.03.2016, 22:45 МСК
воскресенье
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
33
Маурисио
Маурисио
90
6
Маури
Стефано Маури
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
23
Онази
Огений Онази
81
32
Катальди
Данило Катальди
73
4
Патрик
Патрик
90
11
Клозе
Мирослав Клозе
68'
90'
68', 90'
90
88
Кишна
Рикардо Кишна
58
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
99
Бериша
Этрит Бериша
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
87
Кандрева
Антонио Кандрева
20
Билья
Лукас Билья
19
Лулич
Сенад Лулич
16
Пароло
Марко Пароло
7
Моррисон
Равель Моррисон
17
Матри
Алессандро Матри
14
Кейта
Бальде Кейта
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
28
Бривио
Давиде Бривио
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
72
10
Гомес
Алехандро Гомес
71
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
58
Запасные
30
Басси
Давиде Басси
93
Драме
Букари Драме
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
33
Черубин
Николо Черубин
24
Конти
Андреа Конти
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
11
Фройлер
Ремо Фройлер
13
Гакпе
Серж Гакпе
23
Диаманти
Алессандро Диаманти
22
Боррьелло
Марко Боррьелло
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло