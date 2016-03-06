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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Чиофани 12
Бланчард 60
2:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 28 тур
Серия А,
28 тур
Италия
6 марта 2016, 17:00 МСК
6.03.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Фрозиноне
мин
33
Леали
Никола Леали
90
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
60'
60'
90
7
Фрара
Алекссандро Фрара
82
28
Рози
Алеандро Рози
90
93
Айети
Арлинд Айети
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
5
Гори
Мирко Гори
90
11
Крагль
Оливер Крагль
90
18
Дионизи
Федерико Дионизи
90
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
12'
12'
90
17
Паганини
Лука Паганини
90
Запасные
1
Саппино
Массимо Саппино
25
Барди
Франческо Барди
44
Прийма
Василий Прийма
13
Киофани
Маттео Киофани
3
Кривелло
Роберто Кривелло
8
Гучер
Роберт Гучер
10
Соддимо
Данило Соддимо
22
Чибса
Раман Чибса
12
Лонго
Самуэле Лонго
29
Карлини
Массимилиано Карлини
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
0
Теро
Сирил Теро
71
30
Фелипе
Фелипе
15
5
Данило
Данило
90
53
Аднан
Али Аднан
90
89
Пирис
Иван Пирис
90
22
Кузманович
Здравко Кузманович
90
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
59
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
90
19
Гильерме
Гильерме
90
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
Запасные
97
Мерет
Алекс Мерет
75
Арто
Томас Арто
17
Армеро
Пабло Армеро
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
55
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
20
Лоди
Франческо Лоди
27
Видмер
Силвэн Видмер
21
Эденилсон
Эденилсон
99
Балич
Андрия Балич
88
Ридер
Ридер
9
Сапата
Дуван Сапата
18
Перица
Стипе Перица