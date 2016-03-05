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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
0:3
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Сориано 6
Кассано 11
Христодулопулос 30
Серия А, 28 тур
Серия А,
28 тур
Италия
5 марта 2016, 20:00 МСК
5.03.2016, 20:00 МСК
суббота
Анджело Червеллера
Анджело Червеллера
Главный Судья
Составы
Верона
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
8
Марроне
Лука Марроне
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
5
Хеландер
Филип Хеландер
90
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
9
Тони
Лука Тони
90
16
Силигарди
Лука Силигарди
56
27
Ребич
Анте Ребич
70
13
Вшолек
Павел Вшолек
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
28
Запасные
37
Коппола
Фердинандо Коппола
88
Марконе
Рикард Марконе
6
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
12
Жилберто
Жилберто
4
Самир
Самир
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
19
Греко
Леандро Греко
2
Ромуло
Ромуло
14
Фурман
Доминик Фурман
7
Янкович
Бошко Янкович
21
Хуанито
Хуанито
Сампдория
мин
5
Кассани
Маттиа Кассани
90
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
16
Раноккия
Андреа Раноккия
90
7
Фернандо
Фернандо
90
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
30'
30'
58
21
Сориано
Роберто Сориано
6'
6'
74
25
Альварес
Рикардо Альварес
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
99
Кассано
Антонио Кассано
11'
11'
78
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
57
Бриноли
Альберто Бриноли
23
Диаките
Модибо Диаките
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
11
Додо
Додо
13
Перейра
Педро Перейра
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
17
Паломбо
Анджело Паломбо
8
Баррето
Эдгар Баррето
20
Крстичич
Ненад Крстичич
9
Родригес
Алехандро Родригес
24
Муриэль
Луис Муриэль