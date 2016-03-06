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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Дункан 27
Сансоне 72
2:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 28 тур
Серия А,
28 тур
Италия
6 марта 2016, 17:00 МСК
6.03.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
55
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
63
32
Дункан
Альфред Дункан
27'
27'
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
72'
72'
90
92
Дефрель
Грегор Дефрель
90
25
Берарди
Доменико Берарди
86
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
5
Антеи
Лука Антеи
26
Терранова
Эмануэле Терранова
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
8
Бьондини
Давиде Бьондини
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
29
Тротта
Марселло Тротта
16
Политано
Маттео Политано
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
33
Алекс
Алекс
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
69
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
27
Куцка
Юрай Куцка
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
82
45
Балотелли
Марио Балотелли
55
70
Бакка
Карлос Бакка
90
Запасные
23
Лопес
Диего Лопес
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
13
Романьоли
Алессио Романьоли
96
Калабрия
Давиде Калабрия
25
Шимич
Штефан Шимич
16
Поли
Андреа Поли
4
Маури
Хосе Маури
73
Локателли
Мануэль Локателли
72
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
7
Менез
Жереми Менез