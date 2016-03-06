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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 12
1:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Билья 78
Серия А, 28 тур
Серия А,
28 тур
Италия
6 марта 2016, 14:30 МСК
6.03.2016, 14:30 МСК
воскресенье
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Торино
мин
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
86
6
Аква
Африйе Аква
90
15
Бенасси
Марко Бенасси
79
33
Перес
Бруно Перес
80
10
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
9
Белотти
Андреа Белотти
12'
12'
90
Запасные
13
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
28
Ичасо
Сальвадор Ичасо
5
Бово
Чезаре Бово
21
Силва
Гастон Силва
4
Оби
Жоэль Оби
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
16
Базелли
Даниэле Базелли
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
11
Лопес
Макси Лопес
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
13
Бишевац
Милан Бишевац
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
29
Конко
Абдулай Конко
90
20
Билья
Лукас Билья
78'
78'
90
19
Лулич
Сенад Лулич
40
16
Пароло
Марко Пароло
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
32
Катальди
Данило Катальди
40
11
Клозе
Мирослав Клозе
73
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
90
Запасные
99
Бериша
Этрит Бериша
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
6
Маури
Стефано Маури
87
Кандрева
Антонио Кандрева
7
Моррисон
Равель Моррисон
23
Онази
Огений Онази
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
17
Матри
Алессандро Матри
14
Кейта
Бальде Кейта
88
Кишна
Рикардо Кишна