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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
0:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Барцальи 24
Лемина 86
Серия А, 28 тур
Серия А,
28 тур
Италия
6 марта 2016, 17:00 МСК
6.03.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло
66
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
93
Драме
Букари Драме
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
24
Конти
Андреа Конти
55
21
Чигарини
Лука Чигарини
76
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
22
Боррьелло
Марко Боррьелло
90
Запасные
30
Басси
Давиде Басси
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
28
Бривио
Давиде Бривио
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
33
Черубин
Николо Черубин
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
11
Фройлер
Ремо Фройлер
13
Гакпе
Серж Гакпе
23
Диаманти
Алессандро Диаманти
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
24'
24'
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
6
Хедира
Сами Хедира
68
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
37
Перейра
Роберто Перейра
81
10
Погба
Поль Погба
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
21
Дибала
Пауло Дибала
89
Запасные
25
Нето
Нето
34
Рубиньо
Рубиньо
12
Сандро
Алекс Сандро
24
Ругани
Даниэле Ругани
20
Падоин
Симоне Падоин
22
Асамоа
Квадво Асамоа
11
Эрнанес
Эрнанес
18
Лемина
Марио Лемина
86'
7
Дзадза
Симоне Дзадза
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
9
Мората
Альваро Мората