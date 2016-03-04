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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рома
Рим
Эль-Шаарави 22
Салах 25
Перотти 37
Салах 59
4:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Иличич 45
Серия А, 28 тур
Серия А,
28 тур
Италия
4 марта 2016, 22:45 МСК
4.03.2016, 22:45 МСК
пятница
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
3
Динь
Люка Динь
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
22'
22'
75
20
Кейта
Сейду Кейта
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
8
Перотти
Диего Перотти
37'
37'
63
35
Салах
Мохамед Салах
25'
59'
25', 59'
85
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
13
Майкон
Майкон
35
Торосидис
Василис Торосидис
5
Кастан
Леандро Кастан
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
33
Эмерсон
Эмерсон
21
Ванкер
Вильям Ванкер
5
Фальке
Яго Фальке
6
Строотман
Кевин Строотман
48
Учан
Салих Учан
9
Джеко
Эдин Джеко
10
Тотти
Франческо Тотти
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
20
Валеро
Борха Валеро
28
6
Коста
Тино Коста
90
8
Весино
Матиас Весино
34
72
Иличич
Йосип Иличич
45'
45'
67
29
Бернардески
Федерико Бернардески
90
9
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
34
Саталино
Джакомо Саталино
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
40
Томович
Ненад Томович
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
5
Бадель
Милан Бадель
14
Фернандес
Матиас Фернандес
26
Коне
Панайотис Коне
30
Бабакар
Хума Бабакар
27
Тельо
Кристиан Тельо