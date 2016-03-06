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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Ригони 48
1:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 28 тур
Серия А,
28 тур
Италия
6 марта 2016, 17:00 МСК
6.03.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Маурицио Мариани
Маурицио Мариани
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
30
Ригони
Лука Ригони
48'
48'
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
82
17
Сусо
Сусо
45
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
21
Пандев
Горан Пандев
88
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
32
Доннарумма
Антонио Доннарумма
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
34
Силва
Габриэль Силва
18
Нтчам
Оливье Нтчам
16
Капель
Диего Капель
11
Черчи
Алессио Черчи
42
Матавж
Тим Матавж
22
Лазович
Дарко Лазович
98
Асенсио
Рауль Асенсио
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
37
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
90
24
Чосич
Урош Чосич
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
75
77
Бюхель
Марсель Бюхель
53
17
Зелински
Петр Зелински
90
32
Паредес
Леандро Паредес
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
52
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
90
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
15
Коста
Андреа Коста
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
6
Биттанте
Лука Биттанте
13
Маиелло
Раффаэле Маиелло
5
Сапонара
Риккардо Сапонара
14
Диуссе
Ассане Диуссе
33
Крунич
Раде Крунич
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
22
Пью
Алессандро Пью