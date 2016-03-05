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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Игуаин 6
Кирикеш 39
Кальехон 70
3:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Ригони 2
Серия А, 28 тур
Серия А,
28 тур
Италия
5 марта 2016, 22:45 МСК
5.03.2016, 22:45 МСК
суббота
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
39'
39'
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
86
19
Лопес
Давид Лопес
67
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
6'
6'
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
70'
70'
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
71
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Габриэл
Габриэл
11
Маджо
Кристиан Маджо
18
Реджини
Васко Реджини
96
Луперто
Себастьяно Луперто
14
Мертенс
Дрис Мертенс
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
94
Чалоба
Натаниэль Чалоба
5
Аллан
Аллан
88
Грасси
Альберто Грасси
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
64
8
Радованович
Иван Радованович
90
4
Ригони
Никола Ригони
2'
2'
68
19
Кастро
Лукас Кастро
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
55
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
90
Запасные
32
Брессан
Вальтер Брессан
90
Секулин
Андреа Секулин
20
Сардо
Дженнаро Сардо
2
Сполли
Николас Сполли
36
Коста
Филиппо Коста
7
Пепе
Симоне Пепе
6
Пинци
Джампьеро Пинци
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
10
Нинкович
Никола Нинкович
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини