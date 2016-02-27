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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Антонелли 45
1:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 27 тур
Серия А,
27 тур
Италия
27 февр. 2016, 22:45 МСК
27.02.2016, 22:45 МСК
суббота
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
0
Бакка
Карлос Бакка
90
33
Алекс
Алекс
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
45'
45'
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
27
Куцка
Юрай Куцка
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
90
19
Ньянг
М'Байе Ньянг
69
Запасные
97
Ливьери
Алессандро Ливьери
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
13
Романьоли
Алессио Романьоли
96
Калабрия
Давиде Калабрия
25
Шимич
Штефан Шимич
16
Поли
Андреа Поли
4
Маури
Хосе Маури
73
Локателли
Мануэль Локателли
72
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
45
Балотелли
Марио Балотелли
7
Менез
Жереми Менез
Торино
мин
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
90
6
Аква
Африйе Аква
90
16
Базелли
Даниэле Базелли
78
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
86
33
Перес
Бруно Перес
90
10
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
Запасные
28
Ичасо
Сальвадор Ичасо
13
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
18
Янссон
Понтус Янссон
21
Силва
Гастон Силва
4
Оби
Жоэль Оби
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
11
Лопес
Макси Лопес
17
Мартинес
Джозеф Мартинес